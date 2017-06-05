Дополнительные билеты будут выделены на самые популярные матчи турнира, сообщает пресс-служба FIFA.

Билеты будут доступны на портале FIFA.com и в главных билетных центрах ФИФА. Около 1000 билетов разных категорий федерация выделила на московский матч сборных России и Португалии, 400 билетов 4-й категории доступны на матч за третье место, который также пройдет в Москве.

Кроме того, по 400 дополнительных билетов 4-й категории доступны на казанские матчи Португалия – Мексика, Германия – Чили и Россия – Мексика.