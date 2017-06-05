Перед стартом в Казани Кубка Конфедераций происходит много чего интересного. Ожидается порядка 180 тысяч человек на время матчей в столице Татарстана (по максимуму – 4 матча х на 45 000 зрителей).

Новшество – с начала месяца июня в городе заработали пять точек – информационных шатров - где каждый гость Казани сможет получить помощь от волонтеров проекта «Гостеприимная Казань».

Все пять шатров будут располагаться в «наиболее проходимых туристических точках города», а именно: Старо-Татарская слобода, театр им. Г.Камала, «Шаляпин Палас Отель», отель «Ногай» и «Казанский Кремль». На каждый шатер приходится три волонтера и один куратор, и работают они в две смены. Турист здесь бесплатно получает карту города и официальный печатный гид «Татарстан: 1001 удовольствие», который выпущен был специально для туристического сезона на время Кубка конфедераций, причем сразу на пяти языках.