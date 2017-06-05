Сборная России по футболу в Будапеште провела контрольный матч против сборной Венгрии, и скажем прямо, провела его весьма и весьма прилично, забив три мяча в ворота соперника, при этом не пропустив в свои ни одного.

Возражения типа «Да что это за соперник!» не принимаются в принципе. Не так часто мы выигрываем и, что более важно, показываем пусть где-то безалаберный, но зрелищный футбол.

Заодно вспомним, что в сборной не было Мамаева, который в связке со Смоловым очень бы пригодился, не было Дзагоева, Шатова, да еще в последний момент не стало и Дзюбы. Забегая вперед, скажем, теперь, после этой венгерской виктории, у нас не будет и Зобнина - защитника, во многом определявшего переход от обороны к атаке. В нелепой ситуации, когда его никто не атаковал, Зобнин неудачно поставил ногу, и она «поехала» - с поля игрока унесли на носилках.

Но не будем только о грустном. Да, начало игры у нашей обновленной команды не задалось, игроки еще притирались друг к другу, часто грешили неточными передачами, и наше счастье, что венгры этими ошибками не воспользовались. Во-первых, надежен был Акинфеев, а во-вторых, если венгры что-то имели, то лишь условные полумоменты.

И вот случился гол. Смолов в середине первого тайма, подхватив мяч у центра поля, не обращая внимания на соперника, прошел по центру, сместился на фланг, на скорости ушел от защитника, вновь сместился и зряче катнул мяч аккурат в нижний угол ворот - 0:1.

Гол был ошеломляюще красив и свои лайки еще получит.

После этого момента игра сборной России и превратилась собственно в игру, когда команда не отсиживается в обороне, а стремится увеличить преимущество. Многое у игроков стало получаться, в результате чего созрел и второй мяч в ворота венгров. Было это ближе к перерыву, когда сборная России наконец-то заработала первый угловой у чужих ворот. Последовала подача на рослого Бухарова, который чуть коснулся мяча, но два защитника венгров, не разобравшись, решили вынести мяч, а получился автогол - вратарь хозяев с близкой дистанции отразить мяч не сумел, 0:2.

Во втором тайме Черчесов решился на замены - и венгры попробовали еще раз продавить оборону россиян. И голевой момент они создали - форвард венгров уже обыграл Акинфеева и пустил мяч в пустые ворота, но несильно, и Джикия в падении сумел этот мяч с линии ворот выбить, пусть и рикошетом от штанги - гола не было, а вот сам Джикия получил повреждение и вскоре был заменен.

И в концовке россияне сумели поставить жирную точку в этом матче. Сначала идеально был выброшен мяч из аута, защитник хозяев забыл, что вне игры в таких случаях не бывает, а Алексей Миранчук, оттянув на себя двух защитников, накатил мяч на Полоза, который и пробил из центральной зоны мимо вратаря венгров, 0:3.

Так победа стала крупной, а результат - вполне закономерным. А для того чтобы приподняться в рейтинге ФИФА перед Кубком конфедераций, нашим игрокам теперь необходимо в Москве 9 июня на стадионе «ВТБ Арена» достойно сыграть в контрольном матче со сборной Чили. Этот матч и станет настоящей проверкой для молодой сборной Черчесова, молодой, но перспективной.