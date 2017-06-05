Казанский камерный оркестр La Primavera собрал эксклюзивный нотный архив, которым теперь могут пользоваться любые камерные оркестры всего мира.



- La Primavera существует уже 27 лет, и за эти годы у нас накопился огромный репертуар - более 1,5 тысячи композиций, собрана большая нотная библиотека произведений, специально написанных или аранжированных для камерного оркестра. Сейчас в России и за рубежом создается много музыкальных коллективов. Мы знаем, с партитурами у них большие проблемы, а у нас столько музыкального материала, что мы решили поделиться своей нотной коллекцией со всеми желающими. На сайте оркестра в новой рубрике «Нотная библиотека» начали выкладывать нотные материалы в формате PDF, их можно скачать абсолютно бесплатно, распечатать и играть, - рассказал художественный руководитель и главный дирижер оркестра Рустем Абязов.

- Партитуры каких произведений можно будет найти в вашей виртуальной библиотеке?

- В первую очередь хочу поделиться своими аранжировками. Так получается, что каждый коллектив готовит свои аранжировки. Они, естественно, бывают разного качества: у кого-то лучше, у кого-то хуже. А какой смысл каждый раз изобретать велосипед, когда уже есть готовые оркестровки многих известных часто исполняемых произведений?

Библиотека будет постоянно пополняться. Здесь будут собраны шедевры мировой музыки, современная музыка и музыка татарских композиторов. Этими нотами могут пользоваться школьные, студенческие оркестры, профессиональные коллективы. Надеюсь, это будет полезно и интересно не только для российских, татарстанских музыкантов, но и для наших коллег за рубежом. Ведь интернет не знает границ.

- А как будет решаться вопрос с авторскими правами?

- Тех, кто будет использовать наши материалы, мы просим только об одном - при исполнении указывать автора оркестровок. Это исполнительская этика. Кстати, несколько лет назад у нас случилась интересная история с авторскими правами.

Однажды в одном копировальном центре я случайно увидел сборник нот канадского композитора Питера Брейнера, который изложил известные мелодии «Битлз» в барочном стиле. Мне захотелось попробовать это сыграть. Я обратился с просьбой к своему французскому другу, великолепному музыканту Марку Дробинскому, чтобы он выяснил, где официальным путем можно приобрести эту партитуру. Выяснилось, что ноты выпустило словацкое издательство. Он купил этот сборник, прислал мне по почте с чеком, накладной. И наш оркестр La Primavera сыграл музыку «Битлз». Буквально через две недели мне по электронной почте приходит письмо от самого Питера Брейнера: «Где вы взяли мою музыку?»

Я послал ему копии чека, накладной из издательства. Он ответил: «Нет проблем! Играйте!» А если бы я воспользовался пиратской копией нот, проблемы бы были обязательно. Сейчас невозможно что-то сыграть, где-то выступить, чтобы это осталось незамеченным. Чтобы у других оркестров таких проблем не возникло, эти ноты мы выкладывать не будем.