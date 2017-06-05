В Чистополе на ул. Вотякова сотрудники ДПС ОГИБДД ОМВД России по Чистопольскому району остановили подозрительную иномарку. За рулем находился 51-летний мужчина, поведение которого вызвало у полицейских вопросы.

Водитель отказался выполнять требование сотрудников ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, и в отношении него был составлен соответствующий административный материал.

При осмотре автомобиля в салоне был обнаружен пистолет Walther калибра 9 мм с 8 патронами. Информация о находке была незамедлительно передана в дежурную часть ОМВД России по Чистопольскому району. Водитель был задержан, оружие изъято.

В ходе обыска по месту жительства и в квартире, принадлежащей задержанному, полицейские обнаружили пистолет ПМ калибра 9 мм и 140 патронов к нему, а также 114 патронов к пистолету Walther, сообщает отдел пропаганды УГИБДД МВД по РТ.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов», и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.