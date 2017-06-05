Республика Татарстан третий раз подряд стала лидером Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ. Итоги рейтинга были озвучены в рамках Петербургского международного экономического форума. Что такое инвестиционный климат, каковы тенденции развития предпринимательства на территории республики и что влияет на благоприятную среду ведения бизнеса в Татарстане? Разбираемся с экспертом - доцентом кафедры экономической методологии и истории КФУ, предпринимателем Артуром Фатхиевым.

- Артур Маратович, что влияет на благоприятную среду в Республике Татарстан в сфере бизнеса и как можно раскрыть понятие «инвестиционный климат»?

- Инвестиционный климат - совокупность политических, социальных и экономических условий для привлечения капитала и развития бизнеса внутри страны или региона. Есть несколько особо важных факторов, влияющих на инвестиционный климат внутри региона: это потенциал региона с точки зрения его экономических ресурсов и правовое пространство, которое создается властями региона, страны. В России Республика Татарстан занимает одну из лидирующих позиций в области ведения бизнеса, находится в тройке лидеров. Необходимо отметить, что Татарстан - регион многонациональный и мультикультурный, а в культуре ислама всегда приветствуются ведение бизнеса и налаживание торговых отношений.

- Какие существуют трудности, связанные с предпринимательством именно в Татарстане, или эти трудности являются общими для всех регионов страны?

- Скорее они являются общими. Основные трудности, с которыми сталкиваются начинающие предприниматели, - это отсутствие капитала для стартапа (начальный этап бизнеса). Банковские структуры не выдают такие кредиты молодым людям, потому что существует огромный риск их невозврата. Есть определенные государственные программы, которые финансируют начинающих предпринимателей. Таким образом, основная проблема - это отсутствие начального капитала. Другой проблемой стартапа является финансовая неграмотность. В основном начинающие предприниматели ничего не понимают в организационно-правовых формах ведения бизнеса, не разбираются в налоговых режимах и особенностях ведения финансовой документации. Им необходим какой-то базисный уровень знаний для того, чтобы понимать, как организовывать и вести бизнес в рамках законодательства РФ. Мой совет - присмотреться к бизнес-инкубаторам на территории нашего региона.

- А если говорить о тенденциях, то какие области предпринимательства в Татарстане только набирают обороты и могут стать ведущими с течением пяти-десяти лет?

- Не так давно Казань принимала Универсиаду, что позволило очень серьезно активизироваться туристическому, гостиничному и ресторанному бизнесу. Серьезное развитие получил бизнес в сфере недвижимости. Резко увеличилось количество риелторских агентств. Еще раз повторюсь, Татарстан - многонациональный и мультикультурный регион, который имеет большое количество достопримечательностей: Казанский кремль, Свияжск, Болгар и так далее, что делает его сверхперспективным для развития туристического бизнеса. А в преддверии Кубка конфедераций возможности наших предпринимателей удваиваются.

- Идут ли люди в сферу предпринимательства, учитывая большой фон рисков, возникающих из-за санкций?

- Моя позиция заключается в следующем. На стенах института управления, экономики и финансов есть такая надпись: китайский перевод слова «кризис» состоит из двух частей, одна из которых расшифровывается как «возможности». На мой взгляд, появление санкций и снижение импорта некоторых продовольственных товаров в Россию позволят нашим бизнесменам активизировать свою работу. Сейчас в магазинах появляется все больше товаров отечественных производителей: сыры, колбасы, мясо бычков особых пород, вина. Происходит рост производства тепличных овощей. Особенно радует продукция татарстанских производителей. Поэтому санкции, несмотря на то что они были применены для ухудшения социально-экономической ситуации внутри России, сыграли положительную роль в развитии отечественного бизнеса, создав много пространства для его роста.

Если европейских производителей от нас отрезали санкции, то в 2014 году резкий скачок роста доллара серьезно сократил приток товаров из Китая. Почему? Огромное количество малого бизнеса (более 50 процентов) - это коммерция. В Татарстане это так. После того как доллар подорожал почти в два раза, закупать товары и работать с Китаем стало не так выгодно - закупочные цены увеличились в два раза. Это создало серьезную предпосылку для того, чтобы наши бизнесмены начали отказываться от закупок товаров из Китая и искать производителей внутри страны и в пределах постсоветского пространства. Это также создало серьезные предпосылки для развития бизнеса в сфере производства.

- На какие факторы, влияющие на инвестиционный климат, инвесторы обращают внимание в первую очередь?

- На мой взгляд, анализируя российскую экономику, иностранные инвесторы огромное внимание уделяют правовому пространству и пониманию правил игры. Без этого невозможно построить стратегию развития бизнеса, а всего остального у нас в избытке.

- То есть большую роль все-таки играют политические факторы?

- Да, на сегодняшний день руководство страны достаточно четко понимает и определяет роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны. Это подтверждается постоянными выступлениями Президента РФ Владимира Владимировича Путина, призывающего развивать малый и средний бизнес в стране и создавать условия для этого, а также привлекать иностранный капитал. Именно в подтверждение его слов мы можем наблюдать присутствие большого количества иностранных инвесторов на Петербургском международном экономическом форуме. Нашими властями создаются подобные форумы, которые направлены на активизацию работы с иностранными инвесторами, поиск общего языка с ними и на их привлечение в российскую экономику. Кстати, несмотря на политические разногласия, более 25 процентов участников форума - американские бизнесмены. Активизация интереса иностранных инвесторов обусловлена более-менее укрепляющимся рублем и стабилизацией цен на нефть. Также велик интерес иностранных инвесторов к экономике Татарстана. Татарстан имеет ряд серьезных достоинств по сравнению с другими регионами России, одно из которых - высокоинтеллектуальный человеческий капитал.

Исходя из всего вышесказанного, я оцениваю инвестиционный климат Татарстана как благоприятный. Мой совет молодежи: действуйте и начинайте заниматься предпринимательством уже сейчас.