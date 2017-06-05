Египет надеется на восстановление туристических связей с Россией, однако на сегодняшний день вопрос возобновления авиарейсов между Россией и Египтом не решается. Об этом заявил председатель Российско-египетского делового совета Михаил Орлов в рамках IX международного экономического саммита «Россия - Исламский мир: KazanSummit - 2017», который проходил в Казани в мае.

Одной из основных причин существования проблем во взаимоотношениях России и Египта по-прежнему остается катастрофа над Синайским полуостровом. Напомним, трагедия в небе, произошедшая 31 октября 2015 года над центральной частью Синайского полуострова, стала одновременно крупнейшей авиакатастрофой в истории Египта, а также самой массовой гибелью граждан России в авиакатастрофе за всю историю мировой авиации. В результате погибли 224 человека.

Российским авиакомпаниям запретили выполнять регулярные рейсы в египетские аэропорты с 6 ноября 2015 года. В январе текущего года министерство транспорта предложило открыть регулярные рейсы в Каир, однако решение по этому вопросу пока не принято. В декабре 2016 года опрос компании EY показал, что лишь 2% российских туристов намерены в ближайший год посетить Египет.

- До теракта в Египет летали 2,3 миллиона россиян ежегодно. Сейчас долететь до Египта из России - как до Нью-Йорка. Мы переживаем, что этот вопрос не решается. Я не вижу объяснения того, почему это происходит. Ситуация по безопасности в стране кардинально изменилась. К сожалению, недовольство Египта в отношении России растет. Туризм - это вопрос, которого мы всегда стараемся избегать. Сегодня в Египте развивается религиозный и культурный туризм.

Кроме хаджа в Мекку есть много мест, которые мусульмане России хотят увидеть. А православные, например, Коптскую церковь, - отметил Михаил Орлов.

Туристический сектор сильно просел после моратория на полеты из России. Египтяне постарались скомпенсировать это, ставка была сделана на Китай и Европу. Египет не хочет снова оставаться в такой же зависимости.

- Мы помним «золотой век», когда Египет дружил с СССР, президент Хосни Мубарак говорил по-русски, жил в России. Но это длилось только 15 лет. После этого началось сотрудничество с США. Если вы желаете зарегистрировать фармацевтическую компанию и вы из США, сделаете это за шесть месяцев, а если вы из России - то за шесть лет. В Египте представлено малое количество российских компаний на тендерах, - сказал Михаил Орлов.

Руководство страны стремится усиливать дипломатическое и экономическое влияние России в арабском мире. Одна из точек опоры в этом регионе - Египет. Каир прилагает серьезные усилия к расширению сотрудничества с Москвой по целому спектру направлений - политическому, военно-техническому, энергетическому, торговому, инвестиционному и т.д. Какие возможности существуют для развития российско-египетского сотрудничества? Как отметил Михаил Орлов, Египет наряду с Турцией является одним из основных поставщиков фруктов и овощей в Россию. Существует огромный потенциал, который сейчас абсолютно не реализуем из-за административных вопросов. Перспективы есть и в промышленности. Учитывая то, что сейчас Россия является конкурентоспособной, потенциал действительно большой.

Михаил Орлов сообщил, что между Россией и Египтом есть проблемы и юридического плана, которые вытекают из разницы в культуре.

- В Египте многое делается по устной договоренности. Там слово имеет свой вес. А в России буква закона сложнее. В нашем совете мы видим много конфликтов. Российская сторона работает в определенной системе, где необходимо соблюдать жесткий кодекс. Мы хотим создать добровольческий арбитражный орган, где можно будет решать подобные проблемы быстро, - заявил он.

Египет воспринимается Ближним Востоком как страна, у которой есть платформа для стабильной инфраструктуры. Кроме того, как отмечает председатель Российско-египетского делового совета, Египет входит во многие экономические альянсы. Любой товар, производящийся в Египте, может попасть на мировой рынок практически без налогов.

- Бизнес - это паутина контрактов, которую надо создать. Их очень мало. Я вижу, что сейчас все больше египтян приезжают в Россию вести переговоры. Также россияне по возможности приезжают в Египет. К сожалению, на фоне всего этого стоит политический вопрос, и от этого никуда не деться.