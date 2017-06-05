Фернанду Сантуш объявил, что в сборную Португалии на время Кубка конфедераций войдут лучшие игроки.

Главный тренер сборной Португалии назвал имена игроков, которые примут участие в Кубке конфедераций в столице Татарстана. Об этом сообщает испанская спортивная интернет-газета Diario AS.

В турнире будут учавствовать: вратари – Бето («Спортинг»), Хосе Педро Сеа («Порту»), Руй Патрисио («Спортинг»), защитники – Бруно Алвеш («Кальяри»), Суареш Седрик («Саутгемптон»), Элизеу Перейра душ Сантуш («Бенфика»), Жозе Фонте («Вестхэм»), Луиш Нету («Зенит»), Нелсон Семеду («Бенфика»), Пепе («Реал Мадрид»), Рафаэль Геррейро («Боруссия Дортмунд»), полузащитники – Андре Силва (Спортинг), Андре Гомеш (Барселона), Данилу Перейра (Порту), Жоау Мариу («Интер»), Жоау Моутиньо («Монако»), Пицци («Бенфика»), Вильям Карвалью («Спортинг»), нападающие – Андре Силва («Порту»), Бернардо Силва («Монако»), Криштиану Роналду («Реал Мадрид»), Жельсон Мартинш («Спортинг»), Нани («Валенсия»), Рикарду Куарежма («Бешикташ»).

Криштиану Роналду и Пепе также попали в сборную Португалии. Организаторы Кубка конфедераций 2017 года в России вздохнули с облегчением, когда Фернанду Сантуш объявил о своем составе сборной Португалии для пробного турнира перед ЧМ 2018. Кубок конфедераций будет проходить с 17 июня по 2 июля, и организаторы обеспокоены скудным интересом и медленными продажами билетов на мероприятие. Германия не помогла ситуации, решив оставить основную часть своих знаменитых игроков дома на время Кубка конфедераций.

Сборы команды Португалии состоялись 29 мая, а Роналду и Пепе присоединились к ним позже из-за финала Лиги чемпионов. У чемпионов Европы будет две игры перед Кубком конфедераций, товарищеский матч с Кипром в и отборочный матч перед чемпионатом мира против Латвии 9 июня.