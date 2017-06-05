Подготовка Казани к Кубку конфедераций - 2017 вышла на финишную прямую. На основном объекте этих соревнований - стадионе «Казань-арена» - завершаются работы по обустройству временной инфраструктуры и адаптации сооружения к требованиям FIFA.

В режим повышенной готовности переведены как спортобъекты, так и транспортные предприятия, гостиничный сектор, организации жилищно-коммунального хозяйства, службы жизнеобеспечения и охраны общественного порядка.

Готовность Казани к большому футбольному празднику обсудили на расширенном заседании антитеррористической комиссии в исполкоме города.

Заседание прошло под председательством мэра Казани Ильсура Метшина. В нем приняли участие руководитель исполкома Денис Калинкин, заместитель начальника УФСБ РФ по РТ Сергей Щелоков, представители структурных подразделений исполкома и администраций районов города. Обсудить подготовку к соревнованиям были приглашены около 80 человек - представители прокуратуры, УМВД РФ по Казани, крупных торговых сетей, гостиничного комплекса, транспортных предприятий, управляющих компаний, предприятий жизнеобеспечения, сообщает kzn.ru.

«При проведении таких крупных мероприятий меры безопасности стоят на первом месте. Никаких ошибок, просчетов и недочетов быть не должно. В Казани будут введены временные ограничения движения, появятся километровые пешеходные зоны, так называемая «последняя миля», и в целом будут проводиться другие режимные мероприятия. К этому нас обязывают требования FIFA, эта необходимость вызвана неспокойной ситуацией в мире и деятельностью различных террористических группировок. Подготовка к Кубку конфедераций и чемпионату мира по футболу проводится планомерно в соответствии с комплексной программой мер безопасности, утвержденной Президентом России. В преддверии Кубка основная координирующая роль по обеспечению безопасности ложится на региональный межведомственный оперативный штаб, который возглавляет Управление ФСБ по РТ», - сказал Ильсур Метшин.

Основным объектом проведения Кубка конфедераций в Казани станет стадион «Казань-арена», который примет четыре матча с участием победителей континентальных лиг: 18, 22, 24 и 28 июня (в выходные начало матчей в 18.00, в будни - в 21.00). Обязательные требования к посещению матча - наличие билета и паспорта болельщика.

По словам руководителя Дирекции спортивных и социальных проектов РТ и татарстанского оргкомитета ЧМ-2018 Азата Кадырова, 1 июня на стадионе «Казань-арена» была завершена работа всех арендаторов, произведен демонтаж рекламных вывесок. Со 2 июня площадки стадиона переходят в эксклюзивное пользование футбольных ассоциаций. «Увеличились периметр и зона досмотра зрителей из расчета пропуска 70 процентов зрителей в последний час. Для этого к четырем постоянно действующим КПП добавлено пять временных и две зоны досмотра транспорта. С 1 июня доступ на стадион осуществляется исключительно по аккредитации», - обратил внимание Азат Кадыров.

Территория, прилегающая к стадиону, - «последняя миля», находится в зоне особого контроля. На тестовом к Кубку матче «Рубин» - ЦСКА, который, по словам Азата Кадырова, посетило более 21 тыс. зрителей, проверили все сервисы, включая систему пропуска по паспорту болельщика, положительно зарекомендовавшую себя по итогам матча, и все замечания учтены.

Как сообщил Азат Кадыров, сейчас рассматривается возможность установки временных дорожных информационных щитов и велопарковок в радиусе «последней мили». Планируется установить на территории города элементы навигации и забрендировать общественный транспорт. Уже работают информационные пункты для туристов, где волонтеры оказывают помощь и выдают путеводитель по городу.

«Благодаря полной поддержке Президента Татарстана, правительства республики и руководства города Казань находится в высокой степени готовности к футбольному празднику. В оставшиеся дни нужно принять все необходимые меры, чтобы население не почувствовало неудобств, и в то же время провести Кубок на высоком уровне, подтвердив статус спортивный столицы России», - подвел итог своего выступления Азат Кадыров.

Параллельно продолжается подготовка номерного фонда Казани к приезду клиентских групп и участников Кубка конфедераций. По предварительным данным, средняя загрузка отелей на период проведения Кубка конфедераций составит 70%. Дополнительно до собственников предприятий общественного питания доведена информация о включении в меню блюд татарской национальной кухни и продлении режима работы в дни проведения футбольных матчей.

«В целях повышения уровня владения иностранным языком у сотрудников сферы гостеприимства Казани на средства гранта Фонда инноваций европейских языковых программ, который мы выиграли в прошлом году, проводится обучение английскому языку. Обучение с 20 февраля до 9 июня проходят 50 сотрудников сферы гостеприимства - метрдотели, официанты, портье. По окончании курса будут разработаны разговорники на английском языке, которые мы распространим по гостиницам и ресторанам города до старта Кубка конфедераций», - рассказала директор комитета содействия развитию туризма Дарья Санникова.

О готовности транспортной инфраструктуры, служб защиты от ЧС и правоохранительных органов Ильсуру Метшину доложили заместитель руководителя исполкома - председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев, начальник управления гражданской защиты Фердинанд Тимурханов, начальник УМВД РФ по Казани Алексей Соколов, председатель комитета по транспорту Айдар Абдулхаков и генеральный директор МУП «Метроэлектротранс» Асфан Галявов. В целом докладчики отметили полную готовность по своим направлениям. Председатель комитета потребительского рынка Руслан Зайнетдинов в свою очередь напомнил о том, что в дни матчей Кубка в Казани будет действовать запрет на продажу и потребление алкоголя.

Ильсур Метшин отметил, что у Казани большой опыт проведения международных мероприятий, тем не менее вопросы безопасности всегда самые важные. «Есть четкая градация: кто-то занимается хоспиталити, кто-то - благоустройством, кто-то - размещением и питанием, то есть на 99,9 процента все понятно. Вопросы безопасности же включают не только координированную работу всех служб, но и требуют бдительности населения. Кубок конфедераций - это тот случай, когда надо сделать больше, чем мы можем, и обязательно подумать над тем, где еще мы можем усилить нашу работу», - сказал мэр. Глава города призвал все службы города быть в полной готовности и уделить самое серьезное внимание своевременному информированию населения.