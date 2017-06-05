В начале прошлой недели Фонд помощи клиентам Татфондбанка и Интехбанка открыл офис в центре Казани. Его председателем стал помощник Президента РТ Айрат Нурутдинов.

Айрат Нурутдинов 5 июня в ходе заседания рабочей группы по рассмотрению вопросов субъектов малого и среднего предпринимательства -клиентов ПАО «ИнтехБанк» и ПАО «Татфондбанк» сообщил, что республиканский фонд поддержки получит один лучших земельных участков на территории Казани.

«Земельный участок один из лучших и перспективных из состава республиканской собственности, расположен на территории города Казани, площадь его составляет примерно 750 гектар и примерно 500 гектар под жилищную застройку», - рассказал он.

«Пострадавшие вкладчики смогут загрузить документы на сайт Фонда помощи клиентам ТФБ и Интехбанка», - заявил в интервью корреспонденту ИА «Татар-информ» учредитель Фонда Булат Бакеев. Пострадавшие смогут завести личный кабинет на сайте Фонда, который будет функционировать круглосуточно. Кроме этого, он сообщил о желании ввести своего человека в комитет кредиторов. В этом случае Фонд помощи клиентам ТФБ и Интехбанка получит доступ ко всей необходимой документации.

Генеральный директор аудиторской компании «ФБК Поволжье» Сергей Никифоров считает, что у фонда есть потенциал для реализации поставленных целей.

«Потенциал у фонда явно есть, если туда буду вкладываться реальные земельные участки. Они в любом случае имеют рыночную стоимость, в любом случае они будут участвовать в каких-то проектах, там будет какая-то финансовая отдача», - прокомментировал эксперт.

По мнению эксперта, ведущего аналитика по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Людмилы Кожекиной, эффективность работы Фонда будет зависеть от качества процедур выбора и разработки строительных проектов и мониторинга их выполнения.