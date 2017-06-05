Сегодня на озере Средний Кабан состоялась экологическая акция по очистке береговой полосы.

Мероприятие прошло с участием инспекторов Центрального территориального управления Министерства экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, сотрудников Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в РТ и учеников школы №114 Приволжского района г. Казани.

Часть мусорных отходов, которые были собраны на берегу озера, отправили на вторичную переработку. Основную часть мусора составили ПЭТ бутылки. 2017 год достиг рекорда по количеству участников в субботниках. Экологические акции на территории Татарстана будут проходить в течение всего лета, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.