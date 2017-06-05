Сегодня в Кабинете Министров РТ прошел брифинг, на котором были озвучены итоги участия татарстанской делегации в Петербургском международном экономическом форуме.
Форум этого года выявил большие результаты с участием республики. Татарстан в третий раз подряд стал лидером Национального рейтинга инвестиционного климата в субъектах РФ. В рамках форума подписано более 20 важных для Республики Татарстан соглашений и договоров.
Также по итогам мероприятия республика возглавила верхнюю строчку нового рейтинга делового гостеприимства, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.
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