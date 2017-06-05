Работники ООО «Керамика-Маркет» получили ранее задержанную зарплату.

С предприятиями, на которых зафиксированы систематические невыплаты зарплат, платежи в «конвертах», есть задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами, продолжает работу специальная межведомственная комиссия и Координационный совет по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

В ходе проведенных межведомственной комиссией и Координационным советом мероприятий частично погашена задолженность по заработной плате на общую сумму 91 тыс.рублей перед 5 работниками ООО «Керамика-Маркет» Алексеевского муниципального района, осуществляющего свою деятельность в отрасли строительства.

Работа с организациями и учреждениями, нарушающими трудовое законодательство в части своевременной и полной оплаты труда сотрудников, будет продолжена, сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и соцзащиты Республики Татарстан.

