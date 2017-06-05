Октябрь 2016 года стал началом второго этапа совместного проекта республики Татарстан и Крыма по подготовке управленческих кадров для экономики Крымского полуострова.

Напомним, обучение организовано в Казанском инновационном университете имени В.Г. Тимирясова. В настоящее время в вузе учатся 50 человек. Обучающиеся являются специалистами различных органов республиканской и муниципальной власти, а также гражданами, включенными в кадровый резерв министерств и ведомств Крыма.

В июне этого года студенты из Крыма пройдут стажировку в органах государственной власти РТ, в том числе и в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия РТ. Там на стажировку приглашено 5 человек, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.