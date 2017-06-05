Завод термической переработки твердых коммунальных отходов в Татарстане будет строиться по максимально новым и эффективным технологиям, что поспособствует не только утилизации отходов, но и выработке электроэнергии для жителей республики. Об этом рассказал ИА «Татар-информ» первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Он сообщил, что на данный момент вопрос завода термической обработки отходов в Казани очень актуален. В настоящее время исполкомом Казани ведутся поиски площадки под завод. Есть несколько вариантов, по ним ведутся переговоры с собственниками земельных участков – для того, чтобы правильно сформировать площадку и обеспечить ее необходимой инфраструктурой. Определение инвестора проекта идет на федеральном уровне, после чего он будет работать с органами государственной власти, с исполнительными органами власти. Будут формироваться изыскательские и проектные работы.

В Татарстане к сентябрю этого года определится региональный оператор ТКО, который займется процедурой обращения с отходами в соответствии с территориальной схемой сбора, перевозки, обезвреживания и утилизации отходов. Региональный оператор будет выбран на долгий срок, 20 – 25 лет.

В республике особое внимание уделяют также вопросу введения раздельного сбора мусора. «Задача такова – сделать максимально чистые фракции, чтобы можно было потом перерабатывать их. Привлечь на этот рынок малый бизнес, который будет заниматься непосредственно переработкой из вторичного сырья каких-то готовых продуктов», – подчеркнул Алексей Фролов.

Также он отметил, что весь транспорт, который будет работать в системе сбора ТКО, должен быть оборудован датчиками ГЛОНАСС, при помощи которых данные будут передаваться в автоматизированную систему учета твердых коммунальных отходов. Это позволит отслеживать мусоровозы от начала и до конца пути следования, чтобы исключить попытки выгрузить мусор в неположенном месте, не довезя его до полигона. Задачей регоператора будет формирование потоков движения отходов в Татарстане и максимальная переработка мусора в качестве вторичного сырья.