Накануне в рамках Книжного фестиваля «Красная Площадь», проводимого в эти дни в Москве, состоялся финал самого массового и авторитетного профессионального конкурса Ассоциации книгоиздателей России (АСКИ) – «Лучшие книги года».

Участие в нем ежегодно принимают от 130-150 издательств различного профиля, масштаба деятельности и форм собственности. На нынешний конкурс поступило более 600 изданий, выпущенных в 2016 году, из 38 регионов страны.

Сразу две книги Татарского книжного издательства были удостоены дипломами этого престижного литературного конкурса - красочное издание «Старая Казань в творчестве поэтов и художников (107 поэтов и 57 художников)», составитель В.И.Курашов и историко – архитектурное исследование «Стили и формы татарской архитектуры Казани 1920-х - начала 1960-х гг», авторы Н.Халит и Н.Альменова-Халит.