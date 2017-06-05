Сегодня в день рождения великого русского поэта, основоположника современного русского литературного языка Александра Сергеевича Пушкина, в России и в мире отмечается День русского языка.

В честь праздника заместитель министра образования и науки РТ Ильдар Мухаметов поделился успехами школьников Татарстана, сообщает ИА «Татар-информ».

«Русский язык - обязательный предмет для получения аттестата и поступления в высшие учебные заведения. Предмет пользуется большой популярностью у выпускников, к нему целенаправленно готовятся в течение нескольких лет. За годы проведения ЕГЭ по русскому языку учащиеся школ республики повысили свою успеваемость на 19 баллов. Ежегодно средний балл по данному предмету является самым высоким среди регионов России», - заявил заместитель министра образования и науки РТ.

Ильдар Мухаметов считает, что качество образования измеряется не цифрами. Оно заключается в методике и технологиях преподавания. Учителя татарстанских школ - профессионалы, владеющие передовыми инновациями, что позволяет добиваться успехов. Не последнюю роль в изучении предмета играет мотивация детей, нацеленных на успешное прохождение государственной итоговой аттестации и поступление в вуз.