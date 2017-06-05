Футболисты сборной России в Будапеште в контрольном матче сумели разгромить сборную Венгрии со счетом 3:0.

В первом тайме россияне долго не могли освоиться в новой расстановке, но в середине тайма индивидуальным мастерством блеснул Федор Смолов. Форвард «Краснодара» в одиночку переиграл трех соперников, сделал паузу и пробил точно в нижний угол мимо вратаря – 0:1. А перед перерывом Александр Бухаров пробил головой после розыгрыша углового, а защитник венгров, разряжая ситуацию у своих ворот, вогнал мяч в сетку – 0:2.

Правда, была и невесела новость - в борьбе за мяч у защитника Зобнина «поехала» нога, он получил травму и покинул поле на носилках.

А в конце матча Полоз с передачи Миранчука довел счет до крупного.