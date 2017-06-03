Столица РТ заняла первую строчку в рейтинге российских городов по качеству жизни по итогам 2016 года.

В опросе принимали участие 6 тысяч респондентов. Города оценивались по следующим критериям: удобство города для жизни, качество жилого фонда и жилищное строительство, доступность культурных учреждений, качество медицинского обслуживания, качество образования, состояние дорог, отношение к работе муниципальных властей, коррупция в работе муниципальных структур.

Также в тройку лидеров рейтинга попали Тюмень и Набережные Челны. За последние пять лет Казань и Тюмень уверенно занимают первые строки рейтинга по удобству города для жизни

Опрос был проведен в 38 городах России с населением более 500 тыс. человек, сообщается на сайте мэрии Казани.