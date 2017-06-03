Сейчас в Татарстане проживают около 12 тысяч детей, которые входят в категорию сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20% приходится на ребят, у которых один или оба родителя умерли. В остальных случаях речь идет о детях, которые при живых родителях остались без их попечения. Главная причина, по которой мам и пап лишают прав, - это алкогольная зависимость.



Чтобы помочь ребятам вновь обрести свою родную семью, в мае 2015 года в республике начал реализовываться проект «Точка трезвости» - программа по социальной реабилитации неблагополучных из-за алкогольной зависимости семей с несовершеннолетними детьми. Подробнее о ней рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Данный проект доказал свою состоятельность и нужность значимыми результатами. За два года работы программы 90 родителей прошли курсы по борьбе с зависимостью, а главное - для 186 детей сохранена возможность расти в родных семьях. Это действительно много, учитывая, что в год в среднем 1000 детей в Татарстане становятся сиротами. Участниками первого этапа «Точки трезвости» были только женщины, а во втором этапе подключились семейные пары. Курс реабилитации длится шесть месяцев. В течение этого времени пациенты не только получают медикаментозную помощь, но и проходят сеансы психотерапии. На пресс-конференции перед журналистами выступила одна из участниц программы Елена. Не скрывая слез, она поблагодарила тех, кто помог ей побороть злосчастную алкогольную зависимость и вернуть троих детей.

- У меня трое детей: младшему 2 годика, среднему 5 лет, старшему 9. Мы 10 месяцев не видели детей, столько всего пережили. Я очень всем благодарна. Сейчас мы прекрасно живем, больше нет тяги к спиртному, полностью исключили контакты со всеми друзьями из прошлого, со всем, что связано с алкоголем. Я работаю в садоводческом обществе, разводим цветы. Но сначала были трудности: первый укол и многое другое... Очень помогли тренинги с психологами. Всем, кто имеет подобные проблемы, я говорю: «Обратитесь в «Точку трезвости»!»

Как мы видим, именно по причине алкоголя в большинстве случаев дети остаются сиротами при живых родителях. О важности реализации проекта «Точка трезвости» рассказала также уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина:

- Это социально значимый проект, который направлен на реализацию одного из базовых и естественных прав ребенка - права воспитываться своими родными родителями, в своей кровной семье. Сегодня главной причиной сиротства в России является неблагополучие в семье. Это объективная реальность, которая является главной причиной преступности в отношении детей и преступности самих ребят. В Татарстане 9900 семей считаются неблагополучными, стоят на различных видах учета. Их основная проблема - алкоголизм.

Медики, присутствовавшие на пресс-конференции, призвали проводить усиленную работу в части профилактики алкоголизма, работать с теми, кто еще не заболел. Кстати, согласно данным официальной статистики в Татарстане в течение последних нескольких лет отмечается тенденция снижения числа людей, страдающих алкогольной зависимостью. Индикатором этого снижения является заболеваемость алкогольными психозами - это острое состояние, требующее экстренной медпомощи. В 2016-м по сравнению с 2015 годом уровень заболеваемости алкогольными психозами снизился на 21%, а алкоголизмом - на 3%. На диспансерном учете сейчас состоят более 28 тысяч больных алкоголизмом, около 1,5 тысячи человек ежегодно вновь встают на учет. Это большие цифры, и они говорят о том, что проблема алкоголизма не решена.