В 2017 году россияне, как и многие жители постсоветского пространства, отметят не только 100-летний юбилей Октябрьской революции, но и связанный с этой датой юбилей образования органов ЗАГС. Сотрудники этих организаций являются свидетелями важных событий в жизни каждого человека, таких как свадьба, рождение детей.



- В нынешнем году исполняется 100 лет со дня образования органов ЗАГС в России, - прокомментировала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС исполнительного комитета Казани Фарида Гилемханова. - В связи с этим событием по всему Татарстану проводятся конкурсы профессионального мастерства среди наших работников. Такие мероприятия очень важны для нас. В суете каждодневного приема населения, подготовки и формирования документов наша работа может превратиться в рутину, тогда как чувство сопричастности к таким важным событиям, как создание семьи и рождение ребенка, напоминает нам о значимости нашего труда. А конкурсы профессионального мастерства помогают специалистам применить весь свой опыт для того, чтобы сделать эти события незабываемыми. Главное качество, необходимое работнику загса, - человеколюбие. Не менее важны внимательность, вежливость и скрупулезность.

2 июня в отделении управления ЗАГС по Приволжскому району Казани мастерство ведения церемоний продемонстрировали четыре специалиста. Члены жюри оценили церемонии регистрации брака с элементами русских и татарских народных традиций, чествование золотого юбилея, а также торжества имянаречения трех малышей - Камиля, Шамиля и Карима. На последнем из них побывал и корреспондент «КВ».

- 12 апреля, в День космонавтики, стартовали в жизнь трое наших сыновей, - поделился своим счастьем отец семейства Ниль. - Честно сказать, для нас это стало сюрпризом - ранее врачи сообщали нам, что ждем двойню. Тем не менее сюрприз этот был приятный, счастье наше стало троекратным.

Помимо добрых слов и напутствий молодые родители получили подарки от одного из благотворительных фондов города, а также сертификаты на раннее обучение малышей плаванию.