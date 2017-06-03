В Казани в минувшие выходные прошел первый этап розыгрыша Мировой лиги по волейболу - данный турнир по сути накануне чемпионата мира в 2018 году призван был стать тем трамплином, благодаря которому национальные команды своих стран должны были существенно разнообразить игру, рассмотреть ближайшие резервы.

Турнир этот первоначально должен был проходить в Сургуте, но в последний момент организаторы решили провести серию в Казани. Как известно, соревнования любого уровня Казань может провести в любой момент, что и было выполнено.

В этом году формат Мировой лиги не изменился: по 9 матчей на групповом этапе, общая для всех 12 команд турнирная таблица. Еще недавно лидеры сборной России (и то не все) Максим Михайлов, Артем Вольвич, Юрий Бережко, Сергей Гранкин помогли сборной России в Эстонии, но им тренеры дали возможность отдохнуть. И получилось, что в сборной нового главного тренера Сергея Шляпникова оказались сплошь молодые игроки, еще мало игравшие на турнирах столь высокого уровня. Казанский «Зенит», кстати, представлял Валентин Кротков.

В первый игровой день наши парни встречались с молодой малоизвестной по составу сборной Аргентины. Южноамериканцы не скрывали, что сейчас у них идет смена поколений и они приехали в Европу больше понабить шишек, создать определенный задел наработок для последующей реализации своих талантов.

В первой партии у россиян отлично подавал Максим Жигалов - в середине партии после двух его эйсов преимущество наших стало двукратным, 14:7. При этом команда Шляпникова лучше защищалась и лучше действовала на блоке. Завершил сет Егор Клюка, блоком закрыв атаку соперника, - 25:17.

В начале второй партии аргентинцы вновь «поплыли» на приеме, не справлялись с подачами Клюки и Жигалова - 10:4 в пользу россиян. Благодаря трем удачным атакам Йохансена счет стал 15:11. Шляпников тут же взял тайм-аут, и дело вновь повернулось в пользу россиян - 25:18 в итоге второй партии.

На подаче Дениса Бирюкова россияне ушли в отрыв, и в начале третьей партии - 6:2. Ильяс Куркаев и Илья Власов атаковали с высоким процентом реализации - 25:19 и 3-0. Отметим, по ходу матча наш тренер не сделал ни одной замены, а самым результативным игроком стал Жигалов - 18 очков.

В другой встрече дня молодежь французов не оставила никаких шансов болгарам - 3:0 (25:23, 25:15, 25:22).

Второй игровой день россиянам пришлось уже на себе испытать, что такое нынешняя сборная Франции. В дебюте встречи наши никак не смогли справиться с подачами Кевина ле Ру и Стефана Бойера. Ошибался с передачами связующий Павел Панков, а диагональный Максим Жигалов загубил четыре атаки подряд - 1:10. Это была уже катастрофа. Лишь в концовке партии россияне смогли слегка подсластить пилюлю - 13:25.

Две точные атаки и эйс Дениса Бирюкова позволили нашим парням повести в начале второй партии (6:5), но тут у французов вступил в игру Жульен Линель - 11:8, а затем и 25:20 в их пользу.

В третьей партии сборная России наконец-то собралась, повела в счете и не ошибалась невынужденно. Итог партии - 25:23 в пользу наших.

Вели они и в четвертом сете, но при счете 15:16 случился провал - наши проиграли три розыгрыша подряд. В итоге - 21:25 и 1-3 по партиям.

Во втором матче дня сборная Болгарии на тай-брейке уступила сборной Аргентины.

В третий игровой день россияне встречались со сборной Болгарии. Тренер болгар Пламен Константинов работает в России и прекрасно говорит по-русски - ему не надо было представлять российскую молодежь.

В первом сете россияне играли вдохновенно и проиграть просто не могли. Блок, подача - везде было их преимущество, 25:21.

Во втором сете болгары и вовсе провалились в атаке, и преимущество россиян выглядело подавляющим - 25:15.

Видимо, такая легкость, с которой наши парни выиграли первые два сета, и сослужила им в итоге плохую службу.

В третьей партии, когда нужно было дожимать соперника, наша молодежь действовала уж чересчур вальяжно. Вела 8:4 и 20:18, но в итоге отдала партию сопернику - 22:25.

В четвертой партии болгары, поймавшие кураж, играли уже вдохновенно и слаженно, а россияне пытались спасти команду в одиночку. В итоге проиграли и четвертый сет - 25:27.

На тай-брейке счет был равным (12:12), но в концовке россияне опять начудили и отдали и сет, и матч - 2:3.

Теперь наши переезжают во Францию, где 9 - 11 июня сыграют с хозяевами, Италией и США.