В рамках операции «Нерест» сотрудники отдела МВД России по Елабужскому району и рыбной инспекции Приволжского федерального округа провели совместный рейд.



В ходе мероприятия было выявлено 18 нарушений, по которым составлены административные протоколы по ст. 8.37 КоАП РФ «Нарушение правил охоты, правил, регламентирующих рыболовство и другие виды пользования объектами животного мира».

Все нарушения были зафиксированы на протяжении нескольких километров водоема начиная от реки Криуши и до Нижнекамской ГЭС.

Всего с начала операции «Нерест» в Елабужском районе возбуждено три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». К административной ответственности по ст. 8.37 ч. 2 КоАП РФ за незаконный лов рыбы привлечен 41 человек.

Так, 25 мая ранним утром на реке Тойме сотрудниками полиции был задержан 44-летний елабужанин, который на своей лодке сетью незаконно ловил рыбу. Весь его улов потянул на ущерб в сумме 33 тысячи рублей. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ОМВД России по Елабужскому району.