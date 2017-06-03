Активную работу с неплательщиками алиментов ведут структурные подразделения УФССП России по РТ в рамках акции «Судебные приставы - детям».



Гражданин З., житель Чистополя, задолжал на содержание своей несовершеннолетней дочери 109 тысяч рублей. 54-летний мужчина работает неофициально, зарабатывает частным извозом. Алименты он выплачивал нерегулярно, из-за чего и попал в поле зрения судебных приставов.

В рамках исполнительного производства алиментщика ограничили в праве управления транспортным средством. Несмотря на запрет, мужчина продолжал ездить на автомобиле. Но однажды его остановили сотрудники Госавтоинспекции.

Узнав о том, что водитель ограничен в праве управления авто, работники ГИБДД изъяли его водительское удостоверение.

Должник обязался в кратчайший срок погасить задолженность по алиментам. Через несколько дней мужчина явился в Чистопольский районный отдел судебных приставов и уплатил долг в полном объеме, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ. Ограничение на право управления ТС было снято, а производство окончено.