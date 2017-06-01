Специалисты выяснили, как жители нашей страны заботятся о своем здоровье, как действуют в случае проблем и что считают основными причинами плохого самочувствия.



По данным исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), хорошим состоянием здоровья сейчас может похвалиться только каждый третий россиянин (35%), каждый второй считает свое здоровье удовлетворительным (49%). Отрицательные оценки собственного самочувствия дают 15% опрошенных, причем среди женщин эта доля выше (18%), чем среди мужчин - 10%.

Большинство наших сограждан (71%) удовлетворены здоровьем своих близких, более четверти (27%), напротив, недовольны. Респонденты считают, что в проблемах со здоровьем виноваты прежде всего работа и стресс (35%), а также отсутствие денег на лекарства и профилактику болезней (35%), плохая экология (32%). При этом на материальные трудности в качестве причин болезней за последние два года стали указывать вдвое чаще (с 17%).

Согласно данным проведенного опроса в случае возникновения заболеваний 46% опрошенных сейчас, как и два года назад, обращаются в государственную поликлинику, более трети (35%) занимаются самолечением, каждый десятый (11%) идет в платное медицинское учреждение. Остальные же или пускают все на самотек, или прибегают к помощи целителей (4% и 1% соответственно).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в апреле 2017 года. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов.