Младенцы спят гораздо меньше, если они находятся в комнате родителей. Эксперты выяснили, что ребенок от 6 месяцев и старше теряет по 40 минут сна, если рядом с ним находятся папа и мама, пишет портал «МедикФорум».



Многие родители в первые месяцы жизни малыша предпочитают спать в одной комнате с ним. Однако это является не только гарантией того, что взрослые перестанут нормально высыпаться, но и причиной дефицита сна у ребенка.

Оказывается, если ребенок от 6 месяцев и старше спит в одной комнате с папой и мамой, то в среднем он теряет 40 минут сна за одну ночь. Такие малыши лишаются способности успокаивать самих себя, у них отмечается повышенный риск нервного возбуждения и даже ожирения из-за нехватки сна, как установили исследователи.

Наблюдения показали, что среднестатистический девятимесячный ребенок, который спит в отдельной комнате, получает по 10 с половиной часов сна за ночь. Но если он отдыхает в комнате с родителями, то продолжительность его ночного отдыха составляет в среднем 9 часов 47 минут. Это связано с тем, что такие дети в четыре раза чаще оказываются в постели родителей во время сна, так как взрослые думают таким образом успокоить плачущих малышей. Кроме того, таких детей в два раза чаще кормят для того, чтобы успокоить, а это вырабатывает у ребенка привычку к получению дополнительного внимания и питания перед сном.

Исследователи из колледжа медицины при Университете Пенсильвании отмечают, что почти все малыши просыпаются по ночам и родители считают, если ребенок находится в одной комнате с ними, то они смогут отреагировать более оперативно на его пробуждение и быстрее успокоить малыша. В реальности данная практика создает замкнутый круг, из-за которого ребенок вырабатывает зависимость от подобного рода родительской реакции. Малыши лишаются способности успокаивать самих себя, в будущем им требуется более сложные и продолжительные связи с родителями, а это плохо воздействует на качество сна взрослых и детей.