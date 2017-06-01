Лето - это не только пора солнца, жары и отпусков, но и период, когда можно напитать организм витаминами и полезными веществами. Необходимо лишь знать, какие ягоды, фрукты, овощи и другие растения могут улучшить общее состояние организма.



К примеру, знаете ли вы, что листья одуванчика содержат железо, калий, кальций, фосфор, магний, медь и другие микроэлементы? И из этого растения можно приготовить вкусный, а главное, полезный салат.

Мы решили рассказать читателям о необычных рецептах блюд летнего меню. И попросили прокомментировать их замглавврача по медчасти МУЗ «Клиническая больница №2» кандидата медицинских наук Зульфию Фатыхову.

Суп из крапивы и щавеля

В древности говорили: «Одна крапива заменяет семерых лекарей». Действительно, это растение является кладезем полезных веществ. Листья крапивы богаты белками, углеводами, витаминами С, Е и группы В, марганцем, железом, серой, калием, медью и другими микроэлементами. Кроме того, в крапиве содержатся фитонциды, флавоноиды и каротин. Все это и делает ее особо целебной. Что касается щавеля, то он также обладает уникальным пищевым составом: от минеральных солей до витаминов, особенно много в нем витамина С. Из двух таких полезных растений может получиться вкусное блюдо. Вариантов приготовления множество: щи на мясном бульоне с яйцом, картофелем, крапивой, щавелем; очень вкусны пирожки из крапивы и щавеля с пшенной кашей. До сих пор помню вкус пельменей с грибами, зеленым луком и крапивой, которые нам с братом готовила бабушка.

Салат из одуванчиков.

Солнечные пятна одуванчиков на фоне зеленой травы не только радуют глаз, но и могут приносить пользу для организма. Зеленые листья этих растений содержат множество микроэлементов и антиоксидантов. Из них можно приготовить легкие витаминные салаты. К примеру, смешать листья одуванчика с квашеной капустой, яйцом, ломтиками лимона и зеленым луком. Другой рецепт: листья одуванчика и щавеля, отварная свинина, грецкий орех, мед и растительное масло. Интересно, что блюда из одуванчиков пользуются широкой популярностью в ресторанах Италии и Франции. К примеру, парижане испытывают особую любовь к салату из бекона, листьев одуванчика, чеснока, ломтика лимона и оливкового масла.

Курица с малиной

Эта вкусная и сочная ягода богата витаминами группы В, Е и РР. Употребление малины улучшает цвет лица и состояние кожи, нормализует работу нервной системы, оказывает положительное влияние на работу желудочно-кишечного тракта. А листья ее содержат в большом количестве минералы и фитонциды. С добавлением малины можно приготовить тушеную курицу с рисом. Для этого нужно малину размять до состояния пюре, перемешать с кусочками мяса, добавить в сковородку с луком и обжарить. Отдельно готовим рис и подаем его на гарнир.

Котлеты из лебеды с тыквой

Лебеда богата прежде всего протеинами, витаминами Е и С, минеральными солями, каротином, эфирными маслами. В народной медицине ее используют для лечения болезней суставов, нормализации работы кишечника, при сердечно-сосудистых заболеваниях. Лебеда обладает противовоспалительным, мочегонным, общеукрепляющим эффектом. Она пользуется большой популярностью в кулинарии, особенно в вегетарианской кухне. Из лебеды, тыквы, картофеля, морковки, лука можно приготовить вкусные котлеты. Еще один рецепт: овощной салат из свеклы, красного лука и лебеды.

- Увлекаться блюдами из дикорастущих трав не стоит, - отмечает Зульфия Фатыхова. - Польза некоторых растений действительно доказана тысячелетней практикой. К примеру, свежие листья одуванчика оказывают оздоровительное воздействие. Однако есть и противопоказания: гастрит, язва, закупорка желчных путей. Но ведь люди к врачам не обращаются с вопросом, можно ли им это есть, поэтому возможны и неприятные последствия. Еще один момент: где собираются эти растения. Делать это в черте города, около трасс ни в коем случае нельзя: вреда будет больше, чем пользы.

Блюда, рецепты которых вы привели, полезные: и суп с крапивой и щавелем, и салат из одуванчиков, и малина с курицей, и котлеты с лебедой. Но у всего есть обратная сторона, о ней следует помнить. Та же малина не рекомендуется тем, кто страдает мочекаменной болезнью, имеет проблемы с почками. Блюда с лебедой нельзя употреблять людям с хроническими заболеваниями органов пищеварения, мочекаменной и желчнокаменной болезнью, нарушениями свертываемости крови и так далее.