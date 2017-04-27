Вот и наступило лето - пора отпусков. Кроме того, в нынешнем году на конец лета выпадает время паломничества мусульман в Мекку - хадж.



О том, какие меры предосторожности необходимо предпринять, чтобы не испортить впечатления от путешествия, в ходе пресс-конференции рассказали начальник таможенного поста аэропорта «Казань» Татарстанской таможни Мирзанур Гараев и начальник отдела санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ Луиза Борисова.

Первое, о чем следует позаботиться, планируя любую поездку, - это обезопасить себя от потенциально опасных заболеваний, в особенности при посещении стран Азии, Африки и Южной Америки. В этих странах были зарегистрированы случаи заболевания холерой. Чтобы не подхватить эту болезнь, следует пить только чистую воду, избегать употребления продуктов, не прошедших тепловую обработку, тщательно мыть фрукты. Нежелательно питаться в несертифицированных кафе и ресторанах, а также покупать продукты на стихийных рынках.

Чтобы избежать заболевания малярией, перед поездкой, после и во время ее следует принимать специальные препараты. Если целью вашего путешествия оказалась Африка или Южная Америка, то необходимо сделать прививку от желтой лихорадки: это не только элементарная предосторожность, следует также понимать, что без справки о вакцинации вам просто не позволят въехать на территорию этих стран. Особенно осторожными нужно быть при посещении стран

Центральной и Западной Африки, где зарегистрированы случаи заболевания лихорадкой Эбола. Это опасное заболевание передается посредством телесных контактов с человеком или животным, поэтому необходимо свести их к минимуму, а также пользоваться перчатками.

Если при выезде за границу вы берете с собой лекарства, необходимо иметь при себе документ, подтверждающий обоснованность их приема, проще говоря, рецепт врача. Кроме того, следует внимательно изучить состав препаратов на предмет наличия в них наркотических и психотропных веществ. Это нужно, чтобы избежать неприятностей с законом при посещении другого государства.

Многие паломники в хадже покупают в Мекке религиозную литературу. Следует понимать, что некоторые книги, разрешенные в Саудовской Аравии, в России относятся к экстремистской литературе. Потому рекомендуется ознакомиться со списком запрещенных в РФ материалов и убедиться, что выбранная книга не относится к таковым.

Также Мирзанур Гараев напомнил о необходимости декларирования товаров, ввозимых на территорию РФ. В частности, многие туристы везут из поездки алкоголь. Взрослый человек может взять с собой до 5 литров алкогольных напитков, включая пиво. При этом не облагаются пошлиной только 3 литра спиртного.