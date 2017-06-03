Редакция газеты «Казанские ведомости» приняла участие в городском фестивале беременных и молодых мам «Я буду мамой» и познакомила молодые семьи со своим изданием.

В День защиты детей по всей площадке возле центра семьи «Казан» прогуливались молодые семьи с колясками и беременные женщины с мужьями. Специально для них на территории фестиваля «Я буду мамой» разместили более 30 площадок.

Здесь были организованы встречи с врачами-педиатрами, гинекологами, специалистами по грудному вскармливанию; для детей устроили места с развивающими играми и аниматорами. Кроме того, молодые родители могли посмотреть на коллекции детской одежды и одежды для мам в интересном положении.

- На первом городском фестивале беременных и молодых мам «Я буду мамой» подготовлены развлечения как для детей, так и для их родителей. Все это проводится под праздничную концертную программу с выступлениями вокальных групп и танцевальных коллективов. Проводить мероприятия на тему материнства очень важно, ведь здесь молодые мамы могут получить советы от специалистов, - рассказала организатор фестиваля Надежда Радуга («Радуга евент»).

Одной из площадок для семейного праздника стала точка «Казанских ведомостей». Сотрудники издания знакомили участников мероприятия с газетой и рассказывали, как можно оформить подписку на наше издание. Молодые мамочки могли и сами пообщаться с журналистами, а также подсказать интересные для них темы. Оформить подписку предлагали и детские журналы «Ялкын», «Сабантуй», «Салават купере».

Денис Макаров: Я подписался на газету «Казанские ведомости», чтобы вся моя семья узнавала свежие новости. Кроме того, здесь освещаются актуальные темы и поднимаются злободневные вопросы. Раньше я читал газету на сайте, а сейчас решил подписаться на печатную версию.

Альбина Сабирова: Я выписываю газету для мамы. Наша семья всегда много читала. Вспоминаю те времена, когда газеты и журналы не умещались в почтовый ящик. И сейчас вся моя семья читает газеты. А подписка на «Казанские ведомости» для них станет большой радостью.

Эльмира Закирова: Я выписала газету «Казанские ведомости», потому что в ней могу найти интересные материалы. Конечно же, всегда читаю новости и не закрою газету, пока не прочитаю «Санта-Барбару» по-казански».

Кстати

Фестиваль «Я буду мамой» проходил под девизом «Татарстан. Семья. Радуга счастья». Он направлен на укрепление семейных ценностей, пропаганду радости материнства и воспитание любви к своей малой родине. Одним из поводов его проведения стало то, что в этом году программе материнского капитала исполнилось 10 лет.