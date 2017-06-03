Более 14 тысяч школьников проведут один летний месяц в пришкольных лагерях. Всего в Казани организовано 155 лагерей на территориях общеобразовательных школ, сообщил на аппаратном совещании в исполкоме города начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.



По словам докладчика, 24 загородных лагеря примут без малого 10 тысяч детей. Почти 2 тысячи подростков поработают и весело проведут время в 145 лагерях труда и отдыха. Два палаточных лагерях примут 440 детей. В 9 детских санаториях поправят здоровье более 400 детей. По путевкам «Мать и дитя» будет направлено свыше 1 тысячи маленьких жителей Казани.

Ильнур Халфиев в своем докладе отметил остроту проблемы кадрового дефицита медперсонала в оздоровительных лагерях. Кроме того, для врачей и медсестер там не предусмотрены места для проживания. Они вынуждены обитать в медизоляторах.

Начальник горздрава акцентировал внимание руководства города еще на одном остром вопросе. Дело в том, что медперсонал работает в летних лагерях во время своего законного отпуска, но при этом врачам и медсестрам не разрешается брать с собой своих детей. Покупать путевки в эти самые лагеря не позволяет скромная зарплата медицинских работников. По словам Ильнура Халфиева, врачи получают 17 тысяч рублей в месяц, медсестры - 14 тысяч. Из этих денег они вынуждены еще оплачивать питание в лагере. Мэр города Ильсур Метшин пообещал разобраться в ситуации и постараться найти выход.

При этом во время летних каникул необходимо создать условия для активного отдыха детей, которые не поедут в оздоровительные лагеря, на курорты и в деревню к бабушке, заявил мэр города Ильсур Метшин.

Прекрасно можно проводить свободное время на спортивных площадках, тем более в городе их уже построено 65. Многие из них расположены во дворах и на территориях средних школ. Еще 15 таких площадок планируется построить в этом году.

Вместе с тем в интернет-приемную мэра поступило несколько жалоб от горожан, которые возмущались тем, что директора некоторых школ закрывают спортплощадки на замки. Ильсур Метшин выразил крайнее недовольство подобной практикой. Необходимо, чтобы дети могли беспрепятственно проходить на эти территории с 6 утра до 10 вечера, заявил градоначальник.