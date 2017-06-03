45 тысяч тонн мусора было вывезено с улиц и окраин Казани на полигоны ТБО за время экологического двухмесячника по санитарной очистке.

В результате в городе не осталось ни одной незаконной свалки. Об этом на аппаратном совещании в исполкоме города доложил председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Куляжев.

Подобного успеха удалось достичь благодаря активному участию в субботниках и двухмесячнике школьников, студентов, работников предприятий, бюджетных организаций и всего остального населения. За это рвение в экологическом направлении Казань удостоилась победы в республиканском конкурсе, где заняла первое место.

Мэр Казани Ильсур Метшин поблагодарил всех причастных к этой победе, отметив, что порядок в городе наполовину зависит от предприятий благоустройства и наполовину - от самих жителей. Градоначальник напомнил, как только потеплеет, народ потянется к местам отдыха, следовательно, работникам коммунальных служб работы прибавится. Ильсур Метшин выразил надежду, что казанцы сами заинтересованы в поддержании порядка в родном городе. Он признан самым чистым в Татарстане, надо поддерживать этот статус и не разбрасывать мусор.

- С наступлением долгожданного тепла нужно быть готовым к вывозу мусора и продолжить работу по агитации - устанавливать соответствующие аншлаги, - обратился к представителям городских служб Ильсур Метшин. - Хотелось бы видеть более уважительное отношение к городу и природе, нужно обязательно вести пропаганду в этом направлении.

Игорь Куляжев напомнил, что весенний двухмесячник проходил с 1 апреля по 1 июня. Все это время в городе проходили ежедневные уборки, субботники. Особое внимание было уделено прибрежным территориям водоемов, лесопаркам, зеленым зонам, оврагам, так как этот год объявлен Годом экологии. За два месяца были приведены в порядок лесопарковые территории по улицам Дубравная, Минская, Танковая, Чингиза Айтматова, березовые рощи в Приволжском и

Советском районах, прибрежные зоны вдоль озер Кабан и реки Волги.

Во время субботников были убраны территории Русско-немецкой Швейцарии вдоль Казанки на участке от моста «Миллениум» в сторону Советского района и в районе стадиона «Казань-арена», а также зеленые зоны в парках Победы и

«Сосновая роща» и других городских садах и скверах. В экологическом двухмесячнике участвовали 160 тысяч человек, более 4 тысяч предприятий и 2,7 тысячи единиц техники.