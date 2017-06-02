Это результат серьезной, планомерной работы с недобросовестными руководителями татарстанских предприятий и организаций, которые нарушают трудовое законодательство.

Республиканская межведомственная комиссия по вопросам повышения уровня жизни населения, труда, привлечения и использования иностранных работников и Координационного совета по оплате труда, доходам и уровню жизни населения при Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений продолжает эту борьбу.

Пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты РТ напоминает, что вопрос погашения образовавшейся задолженности находится на особом контроле. О фактах задержки выплаты или невыплаты заработной платы следует обращаться в инспекцию труда или прокуратуру. В заявлении необходимо изложить все факты просрочки, ее длительность и прочие обстоятельства нарушения права работника на оплату труда.