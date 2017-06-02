Сейчас в Татарстане проживает около 12 тысяч детей, которые входят в категорию сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 20% приходится на ребят, ставшими сиротам по причине смерти одного или обоих родителей. Во всех остальных случаях речь идет о детях, которые при живых родителях, остались без их попечения. Главная причина, по которой мам и пап лишают прав - это алкогольная зависимость.

Чтобы помочь ребятам вновь обрести свою родную семью, воспитываться своими родителями в мае 2015 года в республике начал реализовываться проект «Точка трезвости» - программа по социальной реабилитации неблагополучных из-за алкогольной зависимости семей с несовершеннолетними детьми. Подробнее о нем рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Данный проект доказал свою состоятельность и необходимость своими значимыми результатами. За два года работы программы 90 родителей прошли курсы по борьбе с зависимостью, а главное - 186 детей сохранили возможности расти в родных семьях.