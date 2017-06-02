Стражи порядка установили, что злоумышленник ночью вскрыл замок двери кузова машины, где хранилось имущество, после чего украл товар. Вскоре сотрудники полиции задержали 19-летнего казанца. По словам задержанного, украденные вещи он реализовал через Интернет.

Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, расследование уголовного дела продолжается.