В отдел полиции Казани поступило сообщение от индивидуального предпринимателя, который рассказал, что у него украли 12 прогулочных колясок и детское автокресло.
Стражи порядка установили, что злоумышленник ночью вскрыл замок двери кузова машины, где хранилось имущество, после чего украл товар. Вскоре сотрудники полиции задержали 19-летнего казанца. По словам задержанного, украденные вещи он реализовал через Интернет.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, расследование уголовного дела продолжается.
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