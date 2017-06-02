Центр оборудован специальной водной комнатой, приспособлениями для коррекционных занятий по уникальным технологиям - сенсорной терапии, песочной терапии, музыкотерапии, зоотерапии, сказкотерапии, барабанотерапии, арт-терапии.

Депутат Государственной Думы России Ольга Павлова напомнила слова Президента России Владимира Путина, когда он во время «Прямой линии» отметил, что надо поддерживать семьи с детьми, которые страдают аутизмом, так как эти ребята талантливые, одаренные и добиваются удивительных результатов. Главное, их таланты нужно раскрывать и развивать по особым методикам.