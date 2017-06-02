Первый в Поволжье Центр для детей-аутистов открылся в Набережных Челнах

Центр лечебной педагогики «Чудо-дети» открыли мэр города Набережные Челны Наиль Магдеев, Депутат Государственной Думы России Ольга Павлова и председатель Комитета по социальной политике Государственного Совета РТ Светлана Захарова. Это первый в Поволжье Центр для реабилитации и социальной адаптации особых детей. Все реабилитационные услуги здесь будут оказываться на безвозмездной основе.

Центр оборудован специальной водной комнатой, приспособлениями для коррекционных занятий по уникальным технологиям - сенсорной терапии, песочной терапии, музыкотерапии, зоотерапии, сказкотерапии, барабанотерапии, арт-терапии. Депутат Государственной Думы России Ольга Павлова напомнила слова Президента России Владимира Путина, когда он во время «Прямой линии» отметил, что надо поддерживать семьи с детьми, которые страдают аутизмом, так как эти ребята талантливые, одаренные и добиваются удивительных результатов. Главное, их таланты нужно раскрывать и развивать по особым методикам.

Ольга ИВАНЫЧЕВА; Фото: пресс-служба депутата Государственной Думы России О. Павловой

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