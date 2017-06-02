Также Рустам Минниханов осмотрел оснащение и оборудование машин.

Рустам Минниханов вручил ключи от 45 машин скорой помощи. Торжественная церемония вручения ключей состоялась на площадке возле хирургического корпуса ГАУЗ «Клиника медицинского университета» (Казанская городская больница №5 по ул. Шарифа Камала,12), сообщается на сайте Правительства РТ.

Как отметил лидер Татарстана, системная работа, которая осуществляется в республике, объемная и серьезная. В 2017 году планируется привести в порядок все поликлиники в Татарстане. «Программа будет проводиться в течение двух лет, все наши поликлиники будут соответствовать утвержденным стандартам», подчеркнул Рустам Минниханов. Также глава РТ пообещал, что правительством будет оказываться всевозможная помощь для развития здравоохранения в республике.