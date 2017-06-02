По словам докладчика 24 загородных лагерей примут без малого 10 тысяч детей. Почти 2 тысячи подростков поработают и весело проведут время в 145 лагерях труда и отдыха. Два палаточных лагерях примут 440 детей. В 9 детских санаториях поправят здоровье более 400 детей. По путевкам «Мать и дитя» будет направлено свыше 1 тысячи маленьких жителей Казани.