Летом 2017 года в казанских оздоровительных лагерях отдохнут более 26,5 тысячи детей

Более 14 тысяч школьников проведут месяц в пришкольных лагерях. Всего в Казани организовано 155 лагерей на территориях общеобразовательных школ, сообщил сегодня на аппаратном совещании начальник Управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

По словам докладчика 24 загородных лагерей примут без малого 10 тысяч детей. Почти 2 тысячи подростков поработают и весело проведут время в 145 лагерях труда и отдыха. Два палаточных лагерях примут 440 детей. В 9 детских санаториях поправят здоровье более 400 детей. По путевкам «Мать и дитя» будет направлено свыше 1 тысячи маленьких жителей Казани.

Раиля МУТЫГУЛЛИНА

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