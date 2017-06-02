Во время летних каникул необходимо создать условия для активного отдыха детей, которые не поедут в оздоровительные лагеря, курорты и в деревню к бабушке, заявил сегодня на аппаратном совещании мэр города Ильсур Метшин.

Отлично можно проводить свободное время на спортивных площадках, тем более, в городе их уже построено 65. Многие из них расположены во дворах и на территориях средних школ. Еще 15 площадок планируется построить в этом году.

Вместе с тем, в интернет-приемную мэра поступило несколько жалоб от горожан, которые возмущались тем, что директора некоторых школ закрывают спортплощадки на замки, на то Ильсур Метшин выразил крайнее недовольство. Необходимо, чтобы дети могли беспрепятственно проходить на эти территории с 6 утра до 10 вечера, заявил градоначальник.