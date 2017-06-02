Врачам и медсестрам, работающим в детских оздоровительных лагерях нет места для проживания. Они вынуждены обитать в медизоляторах. О ежегодной проблеме с условиями труда медперсонала в оздоровительных лагерях на аппаратном совещании доложил начальник управления здравоохранения Казани Ильнур Халфиев.

Также начальник горздрава акцентировал внимание руководства города на том, что медперсонал работает в летних лагерях вовремя своего законного отпуска, но при этом врачам и медсестрам не разрешается брать с собой своих детей. Покупать путевки в эти самые лагеря не позволяет скромная зарплата медицинских работников.

По словам Ильнура Халфиева врачи получают 17 тысяч рублей в месяц, медсестры 14 тысяч. И из этих денег вынуждены оплачивать питание в лагере. Мэр города Ильсур Метшин пообещал разобраться в этой ситуации и постараться найти выход из нее.