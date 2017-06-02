Столица Татарстана стала городом республики, в котором лучше всего убрались во время санитарного двухмесячника.

За апрель и май с улиц Казани и ее поселков было вывезено 45 тысяч тонн мусора, накопившегося за зиму. Были убраны прибрежные полосы водоемов, в том числе озер Кабан, Лебяжье и других. В самом городе и его окрестностях не осталось ни одного навала мусора и ни одной незаконной свалки.

В субботниках участвовали школьники, студенты, работники предприятий и организаций. Среди наиболее отличившихся – АО «Казаньоргсинтез», АО «КОМЗ», пороховой завод, АО «Нэфис-косметикс» и другие.

За эти достижения Казани удостоена первого места в республиканском экологическом конкурсе, сообщил сегодня на деловом понедельнике председатель Комитета по внешнему благоустройству Казани Игорь Куляжев.