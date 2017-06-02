Путешествуя по Крыму, по дороге в Коктебель, сделали остановку на горе Клеменьева. Эту гору не случайно называют колыбелью советского планеризма. С 1923 по 1977 год здесь находилась Высшая летно-планерная школа (ВЛПШ). И до сих пор сюда приезжают на тренировки планеристы из разных регионов России.

Здесь мы познакомились не только с инструкторами, которые готовят спортсменов-профессионалов и любителей к полетам. В гости к планеристам прилетел ворон. Огромный, черный красавец абсолютно без страха подошел к нам, как будто всегда общался с людьми.

Мы так и подумали, что ворон ручной, но планеристы сказали, что видят его в первый раз. Ворон подпускал к себе очень близко, казалось, еще немного и он даст себя погладить, но в последнее мгновение он отскакивал в сторону, заглядывал в глаза и снова делал прыжок. Он так играл в догонялки! Потом, видимо, играть ему наскучило, и он перебрался ближе к планеристам, которые обсуждали планы будущих тренировок. Кто знает, может быть, ворон им расскажет много интересного о небе?