В ходе санитарно-экологического двухмесячника в республике было выявлено 10302 нарушения природоохранного законодательства, составлено 5840 протоколов.

Основной проблемой, по-прежнему, остаются свалки. Как сообщил на республиканском совещании в Доме Правительства министр экологии и природных ресурсов РТ Фарид Абдулганиев, если в 2016 году было выявлено 1817 и ликвидировано 1689 несанкционированных свалок, то в этом году выявлено 1746 и ликвидировано 1632 свалки. Большинство свалок – стихийные.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, принявший участие в совещании, предложил подключить к работе по контролю за санитарно-экологической ситуацией в республике молодежь – неравнодушные молодые люди при помощи гаджетов могут помогать выявлять, фиксировать и контролировать экологическую обстановку в республике. А наиболее активных экологических общественников необходимо поощрять. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.