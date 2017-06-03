В этом турнире сразятся подопечные домов-интернатов для престарелых и инвалидов и психоневрологических интернатов.

Первые шахматные и шашечные соревнования, организованные Министерством труда, занятости и социальной защиты РТ совместно с Республиканским информационно-методическим центром в сфере социального обслуживания, состоялись в прошлом году. Как сообщает пресс-служба Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, тогда в играх приняли участие 16 команд, в каждой команде было 2 человека - один играл в шахматы, другой – в шашки.

По итогам первых соревнований победителями в командном зачете стали команды Казанского и Зелендольского психоневрологических интернатов и Нурлатского дома-интерната для престарелых и инвалидов. А в личных зачетах лидерами были представители Чистопольского дома-интерната для престарелых и инвалидов и Елабужского психоневрологического интерната. Возможно, в этом году участников станет больше.