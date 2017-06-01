4 июня в Набережных Челнах из-за порывистого ветра упали деревья, из-за обильного дождя затопило участок под мостом проспекта Вахитова.

В социальных сетях появились фотографии и видео, на которых видны последствия плохой погоды в Набережных Челнах. Накануне МЧС по РТ предупредило граждан, что ожидается усиление ветра до 15-23 м/с. Прогнозы сбылись.

В городе затопило ряд улиц, начали падать деревья. Водителей и пешеходов автограда призывают быть крайне осторожными в связи с ухудшением погодных условий.

Фото: соцсети