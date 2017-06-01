Второй игровой день Мировой лиги в Казани начался с матча сборных Болгарии и Аргентины.

Увы для болгар, победа в этом матче, пусть и на тай-брейке, досталась южноамериканцам. В первой партии Аргентина вырвала победу в концовке – 25:23. Второй сет оставили за собой уже болгары – 25:23. В третьем сете болгары уже серьезнее обозначили свое преимущество (25:20), но в четвертом сете аргентинцы счет сравняли и выиграли матч на тай-брейке.

Россияне вечером играли со сборной Франции и в первых двух партиях мало что сумели показать – 13:25 и 20:25.Правда, в третье сете подопечные Шляпникова «проснулись» и сумели выиграть – 25:22. Был шанс у россиян и перевести игру на тай-брейк, но четвертая партия осталась за французами – 21:25. Итог – проигрыш сборной России со счетом 1-3.