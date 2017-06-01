С победителями и призерами финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который проходил в мае в Краснодаре, встретился сегодня Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Встреча прошла на базе курорта «Свияжские холмы» в Верхнеуслонском районе РТ в рамках второй выездной образовательной смены для членов расширенной сборной РТ по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», сообщает пресс-служба Президента РТ.

В ходе общения с молодежью Рустам Минниханов напомнил, что республиканская команда заняла второе место в общекомандном зачете Национального чемпионата «Молодые профессионалы».

«Это радостное событие, и я искренне поздравляю всех вас, это - результат тренировок, той кропотливой работы, которая предшествовала соревнованиям. Но второе место, конечно, - не первое, - сказал он. - Наша цель - не просто собрать сборную республики, способную занимать призовые места, для нас намного важнее привести образовательные стандарты республики к международному уровню, повысить качество подготовки специалистов, укрепить кадровый потенциал, и это в конечном итоге должно отразиться на привлекательности нашего региона для инвесторов».

По словам Рустама Минниханова, результаты участия в чемпионате были проанализированы по каждой профессии. «Будем дальше смотреть и подтягивать те «узкие» места, где мы не соответствуем уровню», - сказал он.

Рустам Минниханов также сообщил, что в декабре в Иннополисе пройдет национальный отраслевой чемпионат в сфере информационных технологий по стандартам «Ворлдскиллс». Соглашение об этом было подписано на Петербургском экономическом форуме.

Президент Татарстана напомнил, что в октябре текущего года в Абу-Даби состоится мировое первенство WorldSkills. Он выразил надежду на то, что представители Татарстана войдут в сборную России.

В целом, подчеркнул Рустам Минниханов, это потребует серьезной работы. «Победа – это всегда победа не одного человека, - сказал он. – За каждым из вас, кто достиг успеха, занял призовое место, стоят ваши тренеры, учителя. Это огромный труд коллектива, учебного заведения, ваших преподавателей, экспертов».

«Мы можем построить здание, купить любое оборудование, но знания, умения, трудолюбие – всего этого можно достичь только когда есть такие передовые молодые люди, как вы», - сказал Рустам Минниханов, обращаясь к участникам встречи.

Рустам Минниханов вручил Благодарности Президента Республики Татарстан 17 победителям финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» («Ворлдскиллс Россия») в Краснодаре.