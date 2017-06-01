Курбан Бердыев, которому сделано предложение возглавить казанский «Рубин» в качестве главного тренера, прибудет в Казань в начале следующей недели.

В настоящее время Бердыев находится в Великобритании, где навестит сына и просмотрит матч финала Лиги чемпионов.

Вместе с Бердыевым в Казань приедет весь его тренерский штаб, а также, как утверждают агенты, и восемь футболистов: Сослан Джанаев, Сесар Навас, Владимир Гранат, Федор Кудряшов, Кристиан Нобоа, Александр Ерохин, Сердар Азмун и Дмитрий Полоз. Также возможно появление в «Рубине» Никиты Медведева и Александра Бухарова.

Меду тем, уже 9 июня «Рубин» должен вылететь на первый сбор в Австрию.