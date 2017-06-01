Яровой сев произведен на площади около 1,8 млн га, чуть больше запланированного.

В Татарстане посевная прошла организованно, и погодные условия позволили повсеместно получить оптимальную густоту посевов, сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ заместитель Премьер-министра – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Ахметов.

Яровой сев произведен на площади около 1,8 млн га, чуть больше запланированного, а все площади под урожай текущего года составляют 2,9 млн га. В связи с погодными условиями существует отставание в развитии растений, но это не критично, отметил Марат Ахметов.

Что касается подготовки техники к кормозаготовке, то на сегодня готовность кормозаготовительной техники составляет около 95 процентов, сообщил министр.