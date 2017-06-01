Столица Татарстана заняла первое место в республиканском конкурсе, проходившем в рамках санитарно-экологического двухмесячника по очистке населенных пунктов от мусора и приведению в порядок территорий.
Рустам Минниханов вручил награду за первое место на республиканском совещании в Доме Правительства РТ Мэру Казани Ильсуру Метшину. Третье место получил Нижнекамский муниципальный район. Второе место занял Елабужский муниципальный район.
Всего в мероприятиях санитарно-экологического двухмесячника по очистке населенных пунктов от мусора приняли участие 1 млн. 127 человек, сообщает пресс-служба Президента РТ.
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