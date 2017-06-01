По мнению Германа Грефа, безналичное пространство очень выгодно и удобно для граждан.

Глава Сбербанка анонсировал создание безналичного пространства в Республике Коми по аналогии с опытом Зеленодольска и его появление в других регионах, включая крупные города. Первым из таких городов с безналичным пространством может стать Казань, сообщает «РИА Новости».

«Это выгодно для регионов, потому что становится прозрачным оборот, растут сборы налогов. Это выгодно для банков, потому что наша физическая сеть становится просто ненужной», – подчеркнул Греф.